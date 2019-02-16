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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3392339333943395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:05

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greenozon
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Повідомлень: 4318
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Подякував: 186 раз.
Подякували: 199 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:21

  greenozon написав:http://prntscr.com/mm936k

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Повідомлень: 4420
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:31

  Людина з вулиці написав:
  Квесторе_поверніться написав:Забирав в касі з карти біля 10000 грн...заблокувало біля 500 грн. Яким макаром вони блокують?

В тарифах є попередження про блокування 5,9%. Після проводки розблокують.

Де ті тарифи лежать? Не знайшов. :oops:
Гриценко...наш Президент
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Повідомлень: 27826
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:56

Квесторе_поверніться
Картки > Депозитка > Детальніше > Тарифи
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:05

  Людина з вулиці написав:Квесторе_поверніться
Картки > Депозитка > Детальніше > Тарифи

Дякую за інфо...але знімав з БВК.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27826
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
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