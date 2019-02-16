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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3393339433953396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:35

  newbie написав:
  BBC написав:Нынче проблема только открыть онлайн депо, а забрать с Форварда проблема вымышлена вами.

Вы хоть бы разобрались о чем была речь. Зайдите под IE в закладку "Платежи" и покажите, как Вы там видите текущие счета.

Нормально вижу.
Если не умеете пользоваться фичами Форварда это не проблема банка.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:12

Не верю. Покажите.
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