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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3393339433953396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:35

  newbie написав:
  BBC написав:Нынче проблема только открыть онлайн депо, а забрать с Форварда проблема вымышлена вами.

Вы хоть бы разобрались о чем была речь. Зайдите под IE в закладку "Платежи" и покажите, как Вы там видите текущие счета.

Нормально вижу.
Если не умеете пользоваться фичами Форварда это не проблема банка.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:12

Не верю. Покажите.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:09

  newbie написав:Не верю. Покажите.

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50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:14

  J написав:
  newbie написав:Не верю. Покажите.

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Давайте вкладку Платежі
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:29

  Квесторе_поверніться написав:Давайте вкладку Платежі

там тільки картки
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:33

  Квесторе_поверніться написав:
  newbie написав:Не верю. Покажите.

Давайте вкладку Платежі

Не знаю как это выглядит в древних версиях IE,но в актуальном MS EDGE & FIREFOX нормально все

ЗображенняЗображення
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлень: 14171
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
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  #<1 ... 3393339433953396
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