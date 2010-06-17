А теперь съезжает на фаерфокс. Вы еще нам оперу или сафари покажите.
Речь шла о том, что под IE с текущих платить нельзя, т.к. они в закладке "Платежи" не видны. Со всех других браузеров видны.
Криворукие разрабы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
А теперь съезжает на фаерфокс. Вы еще нам оперу или сафари покажите.
Речь шла о том, что под IE с текущих платить нельзя, т.к. они в закладке "Платежи" не видны. Со всех других браузеров видны.
Криворукие разрабы.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 18 лют, 2019 11:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:13
Как бэ да. Написали б об этом на сайте, вопросов бы не было.
Вопрос еще в том, что типа вчера (или месяц назад) работало, а сегодня уже не работает. И никто не знает почему. Клиенты нервничают. Тоже как бы не повышает имидж банка.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:26
дуже навіть нормально
ви ще Windows 95 + IE6 згадайте, двієшники
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Из под Хрома в ИБ с текущего отправил СЭП на др. банк. Уже дошло.
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