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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3394339533963397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:Не знаю как это выглядит в древних версиях IE,но в актуальном MS EDGE & FIREFOX нормально все

А теперь съезжает на фаерфокс. Вы еще нам оперу или сафари покажите.

Речь шла о том, что под IE с текущих платить нельзя, т.к. они в закладке "Платежи" не видны. Со всех других браузеров видны.

Криворукие разрабы.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 18 лют, 2019 11:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:13

  Квесторе_поверніться написав:Це ж ненормально що десь працює а десь непрацює. :(

Как бэ да. Написали б об этом на сайте, вопросов бы не было.

Вопрос еще в том, что типа вчера (или месяц назад) работало, а сегодня уже не работает. И никто не знает почему. Клиенты нервничают. Тоже как бы не повышает имидж банка.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:26

  Квесторе_поверніться написав:Це ж ненормально що десь працює а десь непрацює. :(


дуже навіть нормально

ви ще Windows 95 + IE6 згадайте, двієшники :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

newbie написав:
  BBC написав:Не знаю как это выглядит в древних версиях IE,но в актуальном MS EDGE & FIREFOX нормально все

А теперь съезжает на фаерфокс. Вы еще нам оперу или сафари покажите.

Речь шла о том, что под IE с текущих платить нельзя, т.к. они в закладке "Платежи" не видны. Со всех других браузеров видны.

Криворукие разрабы.
Из под Хрома в ИБ с текущего отправил СЭП на др. банк. Уже дошло.
lel
 
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