А теперь съезжает на фаерфокс. Вы еще нам оперу или сафари покажите.
Речь шла о том, что под IE с текущих платить нельзя, т.к. они в закладке "Платежи" не видны. Со всех других браузеров видны.
Криворукие разрабы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
А теперь съезжает на фаерфокс. Вы еще нам оперу или сафари покажите.
Речь шла о том, что под IE с текущих платить нельзя, т.к. они в закладке "Платежи" не видны. Со всех других браузеров видны.
Криворукие разрабы.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 18 лют, 2019 11:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:13
Как бэ да. Написали б об этом на сайте, вопросов бы не было.
Вопрос еще в том, что типа вчера (или месяц назад) работало, а сегодня уже не работает. И никто не знает почему. Клиенты нервничают. Тоже как бы не повышает имидж банка.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:26
дуже навіть нормально
ви ще Windows 95 + IE6 згадайте, двієшники
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Из под Хрома в ИБ с текущего отправил СЭП на др. банк. Уже дошло.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:55
не меліть єрундой
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
О, пошла тяжелая артиллерия. Наверное, из числа тех разрабов.
Тогда уточню так, с корпоративного компа с последней версией IE платежи с форвардовских текущих отправить нельзя. Замечу также, что в некоторых (нормальных) организациях несопровождаемые браузеры запрещены. А это все кроме IE.
Двоечники, конечно, могут использовать, что попало. Но предложения попробовать другой браузер (причем без указания какой именно) - это признак технологической отсталости и разгильдяйства.
Общеизвестный стандарт web-программирования говорит о том, что разрабатываемое ПО должно работать под ВСЕМИ браузерами. Программа должна видеть, под каким барузером она запущена и принимать в связи с этим соответствующиме меры. Но двоечники этого, наверное, не знают .
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дык и я тоже. И из под оперы. Короче, всего кроме IE.
Но IE, как бы его не хаяли всякие пионеры и разгильдяи, выкинуть (и совершенно не применять) нельзя. Т.к. это MS. Тогда уже и винду надо выкидать.
Для банков это вообще не должно быть предметом спора, т.к. их задача оказывать клиентам услуги. А не причинять неприятности.
Надрать своим разрабам за... для них вообще не должно быть проблемой. Т.к. это всегда полезно
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
IE вже давно на звалці (хлам) історії
зараз Мікрософт просуває інший продукт - Microsoft Edge
а в недалекому майбутньому і він буде на звалці (був анонс переходу ядра на Хром)
кому цей старий хлам треба зараз?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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