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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:33
подскажите если кредитка Выручалка и р/дата 19 число могу ли я 18го сделать покупку в инете (проведется 20го после р/даты) и получить максимальный льготный период 60 дней? или льготный период будет только 30 дн?
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