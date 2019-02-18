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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3395339633973398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:33

льготный период

подскажите если кредитка Выручалка и р/дата 19 число могу ли я 18го сделать покупку в инете (проведется 20го после р/даты) и получить максимальный льготный период 60 дней? или льготный период будет только 30 дн?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:05

  Sergion написав:подскажите если кредитка Выручалка и р/дата 19 число могу ли я 18го сделать покупку в инете (проведется 20го после р/даты) и получить максимальный льготный период 60 дней? или льготный период будет только 30 дн?
Да, будет 60 дней. Но в РД возьмут комиссию от 0.25% от суммы долга.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:44

А бонусов так и нет,подтверждала 18 января,Позвонила в минфин,ждите ответ через 3 рабочих дня,что происходит?От Пумб получила,то же подтверждала 18 янв,
gurazda
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:01

  gurazda написав:А бонусов так и нет,подтверждала 18 января,Позвонила в минфин,ждите ответ через 3 рабочих дня,что происходит?От Пумб получила,то же подтверждала 18 янв,

У меня такая же ситуация.Может быть связано с изменением условий для получения бонуса,хотя на минфине уверяли,что действуют условия на момент заявки.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 189
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:18

А Ви правильний промокод RAL65H6 вводили при реєстрації? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:23

  Квесторе_поверніться написав:А Ви правильний промокод RAL65H6 вводили при реєстрації? :wink:

Без промокода Пумб есть,а форварда нет,условия одни и те же
gurazda
 
Повідомлень: 161
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