|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:33
льготный период
подскажите если кредитка Выручалка и р/дата 19 число могу ли я 18го сделать покупку в инете (проведется 20го после р/даты) и получить максимальный льготный период 60 дней? или льготный период будет только 30 дн?
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:05
Да, будет 60 дней. Но в РД возьмут комиссию от 0.25% от суммы долга.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:44
А бонусов так и нет,подтверждала 18 января,Позвонила в минфин,ждите ответ через 3 рабочих дня,что происходит?От Пумб получила,то же подтверждала 18 янв,
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:01
У меня такая же ситуация.Может быть связано с изменением условий для получения бонуса,хотя на минфине уверяли,что действуют условия на момент заявки.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:18
А Ви правильний промокод RAL65H6 вводили при реєстрації?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:23
Зараз переглядають цей форум: jurasja, lel, solomia, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор
|