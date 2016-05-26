У меня такая же ситуация.Может быть связано с изменением условий для получения бонуса,хотя на минфине уверяли,что действуют условия на момент заявки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:01
У меня такая же ситуация.Может быть связано с изменением условий для получения бонуса,хотя на минфине уверяли,что действуют условия на момент заявки.
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:18
А Ви правильний промокод RAL65H6 вводили при реєстрації?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:23
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
В березні закінчується термін дії карти БВК. Яка процедура отримання/перевипуска?
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:48
В відділенні неіменну видають.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:03
Засада-сроки выплаты на исходе и
то же пусто
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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