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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3396339733983399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо розрахункова дата 22.02,то треба погасити все до 21.02. 23:59 чи 22.02. 23:59,щоб не платити щомісячну комісію?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:21

Форвард уже порядком задолбал своими улучшениями! Вносишь деньги в его же банкомат вечером - зачисление на счет аж через через день (внес 18-го, зачисление - 20-го). Переводишь деньги с одного своего счета на свой же другой в интернет-банкинге, проверяешь, в интернет-банкинге деньги отображаются уже на втором счету, в выписке по второму счету перевод уже тоже отображен, приходишь к банкомату, а тебе шиш! По крайней мере, минут 15 точно не достаточно. Второй раз пробовал уже через час, тогда банкомат деньги уже выдал. Что за эстонская система?
А эти дурацкие блокировки при снятии? В один прекрасный день понадобятся все деньги до копейки, так Форвард же зажмет несколько тысяч. При этом стрелки переводит на процессинговый центр, типа это из-за них. Почему же у Альфы ничего такого не было, когда она была в этом же центре? Ладно бы карта была кредитная, но блокировать по дебетной - это какой-то нонсенс.

Forward Bank, может, уже пора избавиться от этих блокировок? Хотя бы по дебетным картам.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:26

  candidat написав:
Forward Bank, может, уже пора избавиться от этих блокировок? Хотя бы по дебетным картам.


Поддерживаю полностью. Что это за блокировки по дебетке, что за бред.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Написал в Минфин письмо. С вопросом: где бонусы. Ответили что очень извиняются за задержку. Обещали выплатить 28,02
pavyak
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