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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якщо розрахункова дата 22.02,то треба погасити все до 21.02. 23:59 чи 22.02. 23:59,щоб не платити щомісячну комісію?
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:21
Форвард уже порядком задолбал своими улучшениями! Вносишь деньги в его же банкомат вечером - зачисление на счет аж через через день (внес 18-го, зачисление - 20-го). Переводишь деньги с одного своего счета на свой же другой в интернет-банкинге, проверяешь, в интернет-банкинге деньги отображаются уже на втором счету, в выписке по второму счету перевод уже тоже отображен, приходишь к банкомату, а тебе шиш! По крайней мере, минут 15 точно не достаточно. Второй раз пробовал уже через час, тогда банкомат деньги уже выдал. Что за эстонская система?
А эти дурацкие блокировки при снятии? В один прекрасный день понадобятся все деньги до копейки, так Форвард же зажмет несколько тысяч. При этом стрелки переводит на процессинговый центр, типа это из-за них. Почему же у Альфы ничего такого не было, когда она была в этом же центре? Ладно бы карта была кредитная, но блокировать по дебетной - это какой-то нонсенс.
Forward Bank, может, уже пора избавиться от этих блокировок? Хотя бы по дебетным картам.
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:26
Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Написал в Минфин письмо. С вопросом: где бонусы. Ответили что очень извиняются за задержку. Обещали выплатить 28,02
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