Додано: Чет 21 лют, 2019 23:21

Форвард уже порядком задолбал своими улучшениями! Вносишь деньги в его же банкомат вечером - зачисление на счет аж через через день (внес 18-го, зачисление - 20-го). Переводишь деньги с одного своего счета на свой же другой в интернет-банкинге, проверяешь, в интернет-банкинге деньги отображаются уже на втором счету, в выписке по второму счету перевод уже тоже отображен, приходишь к банкомату, а тебе шиш! По крайней мере, минут 15 точно не достаточно. Второй раз пробовал уже через час, тогда банкомат деньги уже выдал. Что за эстонская система?

А эти дурацкие блокировки при снятии? В один прекрасный день понадобятся все деньги до копейки, так Форвард же зажмет несколько тысяч. При этом стрелки переводит на процессинговый центр, типа это из-за них. Почему же у Альфы ничего такого не было, когда она была в этом же центре? Ладно бы карта была кредитная, но блокировать по дебетной - это какой-то нонсенс.



Forward Bank, может, уже пора избавиться от этих блокировок? Хотя бы по дебетным картам.