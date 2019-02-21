Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:50
Сеп или п2п из тас2ю
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Boundless
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:53
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що з 26 лютого 2019 р. будуть внесені зміни до тарифів по платіжних картках фізичних осіб.
http://www.forward-bank.com/press-cente ... 02-2019-r/
greenozon
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:12
Boundless написав:
Сеп или п2п из тас2ю
Кажись, сэп с БВК стоит 4 грн.
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється
Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн. http://www.forward-bank.com/cards/about/documents/1402/BVK.pdf
demichh
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:22
Порт
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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