RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3397339833993400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сеп или п2п из тас2ю
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:53

Шановні клієнти!


Повідомляємо, що з 26 лютого 2019 р. будуть внесені зміни до тарифів по платіжних картках фізичних осіб.
:arrow:
http://www.forward-bank.com/press-cente ... 02-2019-r/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4379
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:12

pharus

  Boundless написав:Сеп или п2п из тас2ю

Кажись, сэп с БВК стоит 4 грн.
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється
Банком на підставі
Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.

http://www.forward-bank.com/cards/about/documents/1402/BVK.pdf
demichh
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 09.12.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:22

  greenozon написав:Шановні клієнти!


Повідомляємо, що з 26 лютого 2019 р. будуть внесені зміни до тарифів по платіжних картках фізичних осіб.
:arrow:
http://www.forward-bank.com/press-cente ... 02-2019-r/

Ну и чего там нового?
Порт
 
Повідомлень: 699
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:57

  Порт написав:Ну и чего там нового?
Что нового - не знаю, но тарифы написаны недостаточно четко. Например, п. 10.4 тарифов по "Депозитке":
1.6.1. Дебетна картка «Депозитка»

10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень:
10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - не тарифікується
10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції
10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку - не тарифікується

Мне одному кажется, что

- пп. 10.4.3. является частным случаем пп. 10.4.1.;
- в пп. 10.4.2. слова "що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень" излишни, так как дублируют общий п. 10.4.;
- пп. 10.4.2. имеет смысл только для зарубежных кредитных организаций, иначе противоречит пп. 10.4.1. ?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 16.10.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:16

  demichh написав:
  Boundless написав:Сеп или п2п из тас2ю

Кажись, сэп с БВК стоит 4 грн.
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється
Банком на підставі
Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.

http://www.forward-bank.com/cards/about/documents/1402/BVK.pdf

Кажись, этот раздел не относится к интернет-банкингу:
10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3397339833993400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Seva, Surz, tarasum і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1168, 1169, 1170
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11690 1697648
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 22:16
klug
Альфа-Банк 1 ... 6800, 6801, 6802
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
68015 8369981
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 22:02
clientage
Идея Банк 1 ... 1588, 1589, 1590
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15894 2259750
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 15:08
ShtormK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.