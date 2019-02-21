10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.
Что нового - не знаю, но тарифы написаны недостаточно четко. Например, п. 10.4 тарифов по "Депозитке":
1.6.1. Дебетна картка «Депозитка»
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - не тарифікується 10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції 10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку - не тарифікується
Мне одному кажется, что
- пп. 10.4.3. является частным случаем пп. 10.4.1.; - в пп. 10.4.2. слова "що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень" излишни, так как дублируют общий п. 10.4.; - пп. 10.4.2. имеет смысл только для зарубежных кредитных организаций, иначе противоречит пп. 10.4.1. ?
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.