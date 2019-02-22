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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3397339833993400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сеп или п2п из тас2ю
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:53

Шановні клієнти!


Повідомляємо, що з 26 лютого 2019 р. будуть внесені зміни до тарифів по платіжних картках фізичних осіб.
:arrow:
http://www.forward-bank.com/press-cente ... 02-2019-r/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4379
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:12

pharus

  Boundless написав:Сеп или п2п из тас2ю

Кажись, сэп с БВК стоит 4 грн.
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється
Банком на підставі
Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.

http://www.forward-bank.com/cards/about/documents/1402/BVK.pdf
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:22

  greenozon написав:Шановні клієнти!


Повідомляємо, що з 26 лютого 2019 р. будуть внесені зміни до тарифів по платіжних картках фізичних осіб.
:arrow:
http://www.forward-bank.com/press-cente ... 02-2019-r/

Ну и чего там нового?
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:57

  Порт написав:Ну и чего там нового?
Что нового - не знаю, но тарифы написаны недостаточно четко. Например, п. 10.4 тарифов по "Депозитке":
1.6.1. Дебетна картка «Депозитка»

10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень:
10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - не тарифікується
10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції
10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку - не тарифікується

Мне одному кажется, что

- пп. 10.4.3. является частным случаем пп. 10.4.1.;
- в пп. 10.4.2. слова "що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень" излишни, так как дублируют общий п. 10.4.;
- пп. 10.4.2. имеет смысл только для зарубежных кредитных организаций, иначе противоречит пп. 10.4.1. ?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:16

  demichh написав:
  Boundless написав:Сеп или п2п из тас2ю

Кажись, сэп с БВК стоит 4 грн.
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється
Банком на підставі
Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.

http://www.forward-bank.com/cards/about/documents/1402/BVK.pdf

Кажись, этот раздел не относится к интернет-банкингу:
10. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв Клієнта ( в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 01:22

  octopus написав:тарифы написаны недостаточно четко. Например, п. 10.4 тарифов по "Депозитке":
1.6.1. Дебетна картка «Депозитка»

10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень:
10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - не тарифікується
10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції
10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку - не тарифікується

Мне одному кажется, что

- пп. 10.4.3. является частным случаем пп. 10.4.1.;
- в пп. 10.4.2. слова "що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень" излишни, так как дублируют общий п. 10.4.;
- пп. 10.4.2. имеет смысл только для зарубежных кредитных организаций, иначе противоречит пп. 10.4.1. ?

П.п. 10.4.1, 10.4.3 - Рахунки в банку не можуть бути частиною рахунків в інших банках. За визначенням. Тому й рознесені по окремим пунктам.
П. 10.4.2 - Мається на увазі сплата комунальних, мобільних та інших послуг, з надавачами яких у банка укладені договори, і шаблони платежів на які доступні в іб. В новому - ще не реалізовано, в старому, здається, щось було.

А щодо неточностей і стилістичних помилок - понизьте планку власних очікувань. Акуратність, бездоганність, системність - це не про Форвард.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 06:29

  pharus написав:Подскажите пожалуйста, как быстрее и без комиссии обнулить БВК на Тасю - СЭПом или р2р? Чтобы и сегодня же зашло желательно.
З 26 лютого ліміт на зняття через касу або банкомат 50 кгрн/день.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Виручалка щомісячна комісія 0.25% чи 2.25%? В тарифах є різні розміри комісії.
tarasum
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