10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.
Что нового - не знаю, но тарифы написаны недостаточно четко. Например, п. 10.4 тарифов по "Депозитке":
1.6.1. Дебетна картка «Депозитка»
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - не тарифікується 10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції 10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку - не тарифікується
Мне одному кажется, что
- пп. 10.4.3. является частным случаем пп. 10.4.1.; - в пп. 10.4.2. слова "що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень" излишни, так как дублируют общий п. 10.4.; - пп. 10.4.2. имеет смысл только для зарубежных кредитных организаций, иначе противоречит пп. 10.4.1. ?
10.4. Плата забезготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україн ---- 4 грн.
octopus написав:тарифы написаны недостаточно четко. Например, п. 10.4 тарифов по "Депозитке":
1.6.1. Дебетна картка «Депозитка»
10.4. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень: 10.4.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні - не тарифікується 10.4.2. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень - Тариф в залежності від отримувача: не тарифікується або тарифікується в розмірі до 2%, мін.1 грн. від суми операції 10.4.3. на рахунки, відкриті в Банку - не тарифікується
Мне одному кажется, что
- пп. 10.4.3. является частным случаем пп. 10.4.1.; - в пп. 10.4.2. слова "що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень" излишни, так как дублируют общий п. 10.4.; - пп. 10.4.2. имеет смысл только для зарубежных кредитных организаций, иначе противоречит пп. 10.4.1. ?
П.п. 10.4.1, 10.4.3 - Рахунки в банку не можуть бути частиною рахунків в інших банках. За визначенням. Тому й рознесені по окремим пунктам. П. 10.4.2 - Мається на увазі сплата комунальних, мобільних та інших послуг, з надавачами яких у банка укладені договори, і шаблони платежів на які доступні в іб. В новому - ще не реалізовано, в старому, здається, щось було.
А щодо неточностей і стилістичних помилок - понизьте планку власних очікувань. Акуратність, бездоганність, системність - це не про Форвард.