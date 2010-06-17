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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3436343734383439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

В конце прошлого мая писал заяву на закрытие Авторской. На карте оставлял 10 грн. Кату закрыли в конце августа потребовав еще 10 добавить.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vollena71 написав:Абонплата за обслуживание счета

Какого? БВК-шного тоже? У меня на нем 0, карт нет, давно от них избавился из-за бесполезности, закончившуюся бвк-шную не перевыпускаю, обхожусь текущими счетами. Могут ли и с них слупить комиссию? Их ИБ-шным выпискам не шибко доверяю. Идти в отделение трусить и требовать полные выписки из АБС?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:44

  pavyak написав:В конце прошлого мая писал заяву на закрытие Авторской. На карте оставлял 10 грн. Кату закрыли в конце августа потребовав еще 10 добавить.

Закрытие 3 месяца? Нормально. Не нужно было покупаться на их Авторские и вообще их карты брать.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:42

  newbie написав:
  pavyak написав:В конце прошлого мая писал заяву на закрытие Авторской. На карте оставлял 10 грн. Кату закрыли в конце августа потребовав еще 10 добавить.

Закрытие 3 месяца? Нормально. Не нужно было покупаться на их Авторские и вообще их карты брать.

это что, у меня Visa Gold до сих пор не закрыта, уже и абонку 399грн. сняли :!: а заявление писал еще 15 января 2019! :(
пока наблюдаю дальше, но скоро всЁЁЁЁ на выход отсюда, как бы не звонили и не уговаривали! :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:00

  vollena71 написав:Писала уже дважды заявление на закрытие счета Авторской карты, в августе и декабре прошлого года. Позвонила сейчас на КЦ - они до сих пор видят его активным :shock: .


Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Мы проверим ситуацию по закрытию Вашего счета.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:34

  Support BForward написав:
  vollena71 написав:Писала уже дважды заявление на закрытие счета Авторской карты, в августе и декабре прошлого года. Позвонила сейчас на КЦ - они до сих пор видят его активным :shock: .


Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Мы проверим ситуацию по закрытию Вашего счета.

написала
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:25

Support BForward, а что, тарифа "Карта Марафонца" больше нет?
Карта Марафонца была бесплатна в обслуживании (открыта в апреле 2017 г.), а мне сегодня пришла смс об наличии задолженности по абонплате за 2 года. Меня перевели на другой пакет без моего ведома "задним числом", чтоб срубить абонплату с 2017 года?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:48

Lost
Добрый день.
Вашу ситуацию с Visa Gold также выясняем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:59

  Avatar написав:Support BForward, а что, тарифа "Карта Марафонца" больше нет?
Карта Марафонца была бесплатна в обслуживании (открыта в апреле 2017 г.), а мне сегодня пришла смс об наличии задолженности по абонплате за 2 года. Меня перевели на другой пакет без моего ведома "задним числом", чтоб срубить абонплату с 2017 года?

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, полностью Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Мы проверим ситуацию по карте и предоставим обратную связь.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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