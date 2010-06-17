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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 21:03
В конце прошлого мая писал заяву на закрытие Авторской. На карте оставлял 10 грн. Кату закрыли в конце августа потребовав еще 10 добавить.
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pavyak
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Додано: Чет 25 кві, 2019 09:41
vollena71 написав:
Абонплата за обслуживание счета
Какого? БВК-шного тоже? У меня на нем 0, карт нет, давно от них избавился из-за бесполезности, закончившуюся бвк-шную не перевыпускаю, обхожусь текущими счетами. Могут ли и с них слупить комиссию? Их ИБ-шным выпискам не шибко доверяю. Идти в отделение трусить и требовать полные выписки из АБС?
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newbie
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Додано: Чет 25 кві, 2019 09:44
pavyak написав:
В конце прошлого мая писал заяву на закрытие Авторской. На карте оставлял 10 грн. Кату закрыли в конце августа потребовав еще 10 добавить.
Закрытие 3 месяца? Нормально. Не нужно было покупаться на их Авторские и вообще их карты брать.
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newbie
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Додано: Чет 25 кві, 2019 11:42
newbie написав: pavyak написав:
В конце прошлого мая писал заяву на закрытие Авторской. На карте оставлял 10 грн. Кату закрыли в конце августа потребовав еще 10 добавить.
Закрытие 3 месяца? Нормально. Не нужно было покупаться на их Авторские и вообще их карты брать.
это что, у меня Visa Gold до сих пор не закрыта, уже и абонку 399грн. сняли
а заявление писал еще 15 января 2019!
пока наблюдаю дальше, но скоро всЁЁЁЁ на выход отсюда, как бы не звонили и не уговаривали!
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Lost
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:00
vollena71 написав:
Писала уже дважды заявление на закрытие счета Авторской карты, в августе и декабре прошлого года. Позвонила сейчас на КЦ - они до сих пор видят его активным
.
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com
. Мы проверим ситуацию по закрытию Вашего счета.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:34
Support BForward написав: vollena71 написав:
Писала уже дважды заявление на закрытие счета Авторской карты, в августе и декабре прошлого года. Позвонила сейчас на КЦ - они до сих пор видят его активным
.
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com
. Мы проверим ситуацию по закрытию Вашего счета.
написала
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vollena71
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:25
Support BForward, а что, тарифа "Карта Марафонца" больше нет?
Карта Марафонца была бесплатна в обслуживании (открыта в апреле 2017 г.), а мне сегодня пришла смс об наличии задолженности по абонплате за 2 года. Меня перевели на другой пакет без моего ведома "задним числом", чтоб срубить абонплату с 2017 года?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:48
Lost
Добрый день.
Вашу ситуацию с Visa Gold также выясняем.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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- Повідомлень: 2703
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:59
Avatar написав:Support BForward
, а что, тарифа "Карта Марафонца" больше нет?
Карта Марафонца была бесплатна в обслуживании (открыта в апреле 2017 г.), а мне сегодня пришла смс об наличии задолженности по абонплате за 2 года
. Меня перевели на другой пакет без моего ведома "задним числом", чтоб срубить абонплату с 2017 года?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, полностью Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com
. Мы проверим ситуацию по карте и предоставим обратную связь.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2703
- З нами з: 24.09.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 154 раз.
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П'ят 26 кві, 2019 15:09
anis
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