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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:43
Подскажите стоимость СЕП на монобанк/приват с авторской ?
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:24
В связи с праздниками проценты по депозитам упадут после 2-го? Была какая-то информация?
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