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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3437343834393440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите стоимость СЕП на монобанк/приват с авторской ?
nuwanda
 
Повідомлень: 17
З нами з: 06.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:24

В связи с праздниками проценты по депозитам упадут после 2-го? Была какая-то информация?
ishvara
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 09.12.12
Подякував: 218 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 3437343834393440
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