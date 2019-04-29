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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 17:43
Подскажите стоимость СЕП на монобанк/приват с авторской ?
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nuwanda
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Додано: Пон 29 кві, 2019 18:24
В связи с праздниками проценты по депозитам упадут после 2-го? Была какая-то информация?
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ishvara
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:31
ishvara написав:
В связи с праздниками проценты по депозитам упадут после 2-го? Была какая-то информация?
Проценти щомісячні - в день відкриття депо, а проценти по картах, на залишок - прийшов ще 26 квітня, в п'ятницю!!
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jay2004
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:41
jay2004 У меня 27 и 29, ничего не пришло
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ishvara
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:43
Теж не прийшло
неясно чи банк фуфлижить чи смс-ки потонули
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greenozon
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Додано: Вів 30 кві, 2019 06:35
ishvara написав:jay2004
У меня 27 и 29, ничего не пришло
"поквартальной гарантированной премии" по хитрому депо то же не было
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:19
ishvara
, greenozon
Согласно подписанным Вами договорам, если дата
выплаты процентов
приходится на выходной, она осуществляется в ближайший рабочий. И нет никакого опоздания. И не должно быть никаких нервов.
И банк не фуфлыжит, и ничего не утонуло. 2-го получите и смс-ки, и деньги.
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Mary_Hopkin
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:21
nuwanda
СЭП с Авторской - 4,00 грн через иб.
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Mary_Hopkin
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