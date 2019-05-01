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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3437343834393440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите стоимость СЕП на монобанк/приват с авторской ?
nuwanda
 
Повідомлень: 17
З нами з: 06.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:24

В связи с праздниками проценты по депозитам упадут после 2-го? Была какая-то информация?
ishvara
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 09.12.12
Подякував: 218 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:31

  ishvara написав:В связи с праздниками проценты по депозитам упадут после 2-го? Была какая-то информация?


Проценти щомісячні - в день відкриття депо, а проценти по картах, на залишок - прийшов ще 26 квітня, в п'ятницю!!
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jay2004
 
Повідомлень: 1665
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Подякував: 48 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:41

jay2004 У меня 27 и 29, ничего не пришло
ishvara
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 09.12.12
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Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:43

Теж не прийшло
неясно чи банк фуфлижить чи смс-ки потонули
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4842
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Подякували: 251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 06:35

  ishvara написав:jay2004 У меня 27 и 29, ничего не пришло

"поквартальной гарантированной премии" по хитрому депо то же не было :cry:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлень: 2560
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:19

ishvara, greenozon
Согласно подписанным Вами договорам, если дата
выплаты процентов
приходится на выходной, она осуществляется в ближайший рабочий. И нет никакого опоздания. И не должно быть никаких нервов.
И банк не фуфлыжит, и ничего не утонуло. 2-го получите и смс-ки, и деньги.
Mary_Hopkin
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:21

nuwanda
СЭП с Авторской - 4,00 грн через иб.
Mary_Hopkin
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Невже в банку так сумно? Закрили в Києві відділення на пр-ті Соборності.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сумно було саме в цьому відділенні. Саме неклієнтоорієнтоване було... Сам там обслуговувався - і куди перенесли всіх клієнтів? Бо є прив'язка клієнта до певного відділення...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1665
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Подякували: 145 раз.
 
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  #<1 ... 3437343834393440
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