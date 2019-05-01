є прив'язка клієнта до певного відділення...
Разве? Я думал можно в любом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:32
jay2004
Разве? Я думал можно в любом.
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Діло кажете, Мері!
є СМСка і є гріші
прошу пардону за неправомірний наїзд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
100% є прив'язка!
оце була хохма як я проходив двічі ідентифікацію і заповнення анкет в різних відділеннях...
бо нема спільної бази, і тд.
сумно, XXII сторіччя за вікном, а тут таке коїться.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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