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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3438343934403441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:32

jay2004
є прив'язка клієнта до певного відділення...

Разве? Я думал можно в любом.
newbie
 
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Mary_Hopkin написав:И банк не фуфлыжит, и ничего не утонуло. 2-го получите и смс-ки, и деньги.


Діло кажете, Мері!
є СМСка і є гріші

прошу пардону за неправомірний наїзд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4845
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:Разве? Я думал можно в любом.


100% є прив'язка!
оце була хохма як я проходив двічі ідентифікацію і заповнення анкет в різних відділеннях...
бо нема спільної бази, і тд.

сумно, XXII сторіччя за вікном, а тут таке коїться.
+50грн !
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greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4845
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 251 раз.
 
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  #<1 ... 3438343934403441
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