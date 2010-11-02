є прив'язка клієнта до певного відділення...
Разве? Я думал можно в любом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:32
jay2004
Разве? Я думал можно в любом.
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Діло кажете, Мері!
є СМСка і є гріші
прошу пардону за неправомірний наїзд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
100% є прив'язка!
оце була хохма як я проходив двічі ідентифікацію і заповнення анкет в різних відділеннях...
бо нема спільної бази, і тд.
сумно, XXII сторіччя за вікном, а тут таке коїться.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так на сайте оно светится как существующее, откуда информация о закрытии?
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:14
Доброго дня. Відділення на просп. Соборності працює. Напишіть, будь ласка, коли саме Ви звертались до даного відділення.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 02 тра, 2019 15:10
Завезли звітність
за 1 квартал року 2019
Кредитний портфель троха просів.
Але придумали амортизовану вартість і він (чудо) виріс, див стор. 13.
Банка має грошенята на цінний папір на 180 млн грн.
Кажуть що в квітні 2019 папір погасили...куплять новий...мабуть.
Кінці з кінцями зводять...навіть прибуток намалювали.
Потихеньку зі скрипом банка мусить жити.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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