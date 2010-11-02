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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3438343934403441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:32

jay2004
є прив'язка клієнта до певного відділення...

Разве? Я думал можно в любом.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Mary_Hopkin написав:И банк не фуфлыжит, и ничего не утонуло. 2-го получите и смс-ки, и деньги.


Діло кажете, Мері!
є СМСка і є гріші

прошу пардону за неправомірний наїзд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:Разве? Я думал можно в любом.


100% є прив'язка!
оце була хохма як я проходив двічі ідентифікацію і заповнення анкет в різних відділеннях...
бо нема спільної бази, і тд.

сумно, XXII сторіччя за вікном, а тут таке коїться.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник написав:Невже в банку так сумно? Закрили в Києві відділення на пр-ті Соборності.
Так на сайте оно светится как существующее, откуда информация о закрытии?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:14

  Кочевник написав:Невже в банку так сумно? Закрили в Києві відділення на пр-ті Соборності.

Доброго дня. Відділення на просп. Соборності працює. Напишіть, будь ласка, коли саме Ви звертались до даного відділення.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:10

Завезли звітність
за 1 квартал року 2019
https://www.forward-bank.com/about/reco ... 1-2019.pdf
Кредитний портфель троха просів.
Але придумали амортизовану вартість і він (чудо) виріс, див стор. 13.
Банка має грошенята на цінний папір на 180 млн грн.
Кажуть що в квітні 2019 папір погасили...куплять новий...мабуть.
Кінці з кінцями зводять...навіть прибуток намалювали.
Потихеньку зі скрипом банка мусить жити. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:29

greenozon
100% є прив'язка!
оце була хохма як я проходив двічі ідентифікацію і заповнення анкет в різних відділеннях...
бо нема спільної бази, і тд.

Я без проблем получил новую БВК (вместо закончившейся) не в том отделении, в котором обслуживаюсь.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:55

  Support BForward написав:Відділення на просп. Соборності працює.

жалко. эту бесполезность давно пора закрыть!
И открыть штучный, как было на том месте при советской власти
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:10

  Support BForward написав:
  Кочевник написав:Невже в банку так сумно? Закрили в Києві відділення на пр-ті Соборності.

Доброго дня. Відділення на просп. Соборності працює. Напишіть, будь ласка, коли саме Ви звертались до даного відділення.

27 квітня на відділенні були розібрані сходи, вікна заклеєнітпапером, проводилися будівельні роботи.
Кочевник
 
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