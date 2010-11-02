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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3439344034413442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:56

Кстати, что такое мини-офисы у этого банка? Каков их функционал и что в них есть? Есть ли касса и банкомат?
newbie
 
Повідомлень: 6037
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:44

  newbie написав:Кстати, что такое мини-офисы у этого банка? Каков их функционал и что в них есть? Есть ли касса и банкомат?


Сколько я видел - это стол, ноутбук/принтер и девочка очень низкой банковской культуры. По идеи, она должна продавать весь спектр финансовых услуг банка. Но выдаёт, как правило, только кеш-кредиты(((. Касса и банкомат - это уже отделение. :wink:

P.S. Пытались год назад оформить Депозитку через "мини-офис": 2 неудачные попытки, теоретически могут, но реально - финансовые импоненты... :evil:
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jay2004
 
Повідомлень: 1667
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:54

jay2004
Понял, значит только торговля кредитами и не карточникам, а также не нуждающимся в кредитах лучше не связываться.
newbie
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 542 раз.
 
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  #<1 ... 3439344034413442
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