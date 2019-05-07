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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:56
Кстати, что такое мини-офисы у этого банка? Каков их функционал и что в них есть? Есть ли касса и банкомат?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:44
Сколько я видел - это стол, ноутбук/принтер и девочка очень низкой банковской культуры. По идеи, она должна продавать весь спектр финансовых услуг банка. Но выдаёт, как правило, только кеш-кредиты(((. Касса и банкомат - это уже отделение.
P.S. Пытались год назад оформить Депозитку через "мини-офис": 2 неудачные попытки, теоретически могут, но реально - финансовые импоненты...
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:54
jay2004
Понял, значит только торговля кредитами. Поэтому не карточникам и не нуждающимся в кредитах туда лучше не соваться.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:50
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да прекрасно работает это отделение, в пятницу была получена новая БВК там
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:24
и ездить в другое отделение через пол города?
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:01
Отделение нужно, но персонал нужно полностью (!!!) поменять. Самое неадекватное отношение к клиенту за мои 15 лет банковской деятельности (хотя держу здесь 2 фонда). Вся деятельность... естественно через ИБ. Вот заканчиваются в августе Депозитки - и я с ужасом представляю поход на Соборности, 1 .
P.S. Либо сделайте "сквозное" обслуживание, ибо "крепачество" в 21 веке - нонсенс!
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:57
Фарс записали в збиткові
ПреЗЕдент...наш слуга
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