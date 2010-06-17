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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3440344134423443>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:56

Кстати, что такое мини-офисы у этого банка? Каков их функционал и что в них есть? Есть ли касса и банкомат?
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:44

  newbie написав:Кстати, что такое мини-офисы у этого банка? Каков их функционал и что в них есть? Есть ли касса и банкомат?


Сколько я видел - это стол, ноутбук/принтер и девочка очень низкой банковской культуры. По идеи, она должна продавать весь спектр финансовых услуг банка. Но выдаёт, как правило, только кеш-кредиты(((. Касса и банкомат - это уже отделение. :wink:

P.S. Пытались год назад оформить Депозитку через "мини-офис": 2 неудачные попытки, теоретически могут, но реально - финансовые импоненты... :evil:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:54

jay2004
Понял, значит только торговля кредитами. Поэтому не карточникам и не нуждающимся в кредитах туда лучше не соваться.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:50

  newbie написав:novichok

эту бесполезность давно пора закрыть!

Не надо выдавать желаемое за действительное, т.к. народ нервничает. Банка живет и в чем-то, возможно, даже улучшается.

я именно про отделение на Соборности 1, Киев, Украина.
а сам банк пусть фигачит, у меня в нем есть пара копеек.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

novichok написав:
  newbie написав:novichok

эту бесполезность давно пора закрыть!

Не надо выдавать желаемое за действительное, т.к. народ нервничает. Банка живет и в чем-то, возможно, даже улучшается.

я именно про отделение на Соборности 1, Киев, Украина.
а сам банк пусть фигачит, у меня в нем есть пара копеек.
Да прекрасно работает это отделение, в пятницу была получена новая БВК там
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:24

  novichok написав:
  newbie написав:novichok

эту бесполезность давно пора закрыть!

Не надо выдавать желаемое за действительное, т.к. народ нервничает. Банка живет и в чем-то, возможно, даже улучшается.

я именно про отделение на Соборности 1, Киев, Украина.
а сам банк пусть фигачит, у меня в нем есть пара копеек.

и ездить в другое отделение через пол города?
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https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:01

  J написав:и ездить в другое отделение через пол города?


Отделение нужно, но персонал нужно полностью (!!!) поменять. Самое неадекватное отношение к клиенту за мои 15 лет банковской деятельности (хотя держу здесь 2 фонда). Вся деятельность... естественно через ИБ. Вот заканчиваются в августе Депозитки - и я с ужасом представляю поход на Соборности, 1 :twisted: :evil: :shock: :shock: .

P.S. Либо сделайте "сквозное" обслуживание, ибо "крепачество" в 21 веке - нонсенс!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:57

Фарс записали в збиткові :(
https://psm7.com/bank/nazvany-samye-pribylnye-i-ubytochnye-banki-ukrainy-2.html
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:21

Квесторе_поверніться
Фарс записали в збиткові :(

Так отож. С таким ИБ и до цугундера доведут. Нешто там нет трезвомыслящих топ-манагеров? Ведь был неплохой банчок.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:43

  Квесторе_поверніться написав:Фарс записали в збиткові :(
https://psm7.com/bank/nazvany-samye-pribylnye-i-ubytochnye-banki-ukrainy-2.html

Коллеги, позавчера по техническим причинам НБУ разместил некорректные данные на своем сайте - вместо данных за первый квартал 2019г. была размещена информация за первый квартал 2018г. Некоторые издания на основании этих данных сделали обзоры, но на сегодняшний день публикации удалены, в том числе и на сайте RaySpace https://psm7.com/bank/nazvany-samye-pri ... bJBbpgDYo4. В ближайшее время НБУ опубликует актуальную информацию.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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