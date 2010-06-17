позов на НБУ за репутаційні втрати і за проявлену безалаберність?
адже новини (інформація) розповсюджується моментально майже зі швидкістю світла..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:01
позов на НБУ за репутаційні втрати і за проявлену безалаберність?
адже новини (інформація) розповсюджується моментально майже зі швидкістю світла..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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