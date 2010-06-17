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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3440344134423443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:01

позов на НБУ за репутаційні втрати і за проявлену безалаберність?
адже новини (інформація) розповсюджується моментально майже зі швидкістю світла..

:D
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

https://www.facebook.com/elena.lysenko. ... 0359180309
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:08

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс записали в збиткові :(
https://psm7.com/bank/nazvany-samye-pribylnye-i-ubytochnye-banki-ukrainy-2.html

Коллеги, позавчера по техническим причинам НБУ разместил некорректные данные на своем сайте - вместо данных за первый квартал 2019г. была размещена информация за первый квартал 2018г. Некоторые издания на основании этих данных сделали обзоры, но на сегодняшний день публикации удалены, в том числе и на сайте RaySpace https://psm7.com/bank/nazvany-samye-pri ... bJBbpgDYo4. В ближайшее время НБУ опубликует актуальную информацию.

Так знаєм про Ваші 9 млн позитивного результату за перший квартал року 2019.
Хоча...кредитний портфель не викликає особливого оптимізму. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, при пополнении карты Форварда с другой карты через ИБ есть комиссия со стороны Форварда?
ishvara
 
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