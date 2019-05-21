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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3443344434453446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 09:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Тогда есть Фин инициатива

Ликвидацию Хрещатика вроде через суд отменили. ФГВ жалуется, что не котролирует его активы, которые могут увести.

Если так пойдет и дальше, скоро все закрытые банки восстановят. Если их владельцы не захотят пролжать их деятельность, могут потребовать от ФГВ (государства) свою долю пирога (компенсацию убытков), как Беня.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

5к ліміт на переказ за один раз чи на добу?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, а помните была акция в августе по-моему - типа бонус какой-то процент равными частями раз в 90 дней или как-то так? Кому-то платили в апреле-мае? Мне почему-то задерживают уже дней на 5, только заметил. Пока не обращался на горячку.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:43

  Alex_TT написав: Кому-то платили в апреле-мае?

Мне платили.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:20

lubopytnaya

Спасибо за инфо
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 13:47

Банку Форвард нарешті вдалося покинути останнє місце в рейтингу — він піднявся на одну позицію, на 29 сходинку.
https://minfin.com.ua/ua/2019/05/21/37811405/
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:47

віват форварду!

і позор МІБ-у
през пішов і банк гепнувся на саме дно (-5 пунтків)
+50грн !
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greenozon
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