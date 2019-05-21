Ликвидацию Хрещатика вроде через суд отменили. ФГВ жалуется, что не котролирует его активы, которые могут увести.
Если так пойдет и дальше, скоро все закрытые банки восстановят. Если их владельцы не захотят пролжать их деятельность, могут потребовать от ФГВ (государства) свою долю пирога (компенсацию убытков), как Беня.
Коллеги, а помните была акция в августе по-моему - типа бонус какой-то процент равными частями раз в 90 дней или как-то так? Кому-то платили в апреле-мае? Мне почему-то задерживают уже дней на 5, только заметил. Пока не обращался на горячку.
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