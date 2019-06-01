vollena71 написав:Или это тарифы к
Нові кредитні картки «Виручалка*»?
Тогда где тарифы к старым?
Тарифы по всем картам
Выручалки начинаются с 108 страницы
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:05
Тарифы по всем картам
Выручалки начинаются с 108 страницы
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:28
Да, там столько выручалок, что черт ногу сломит, а меня смущает в вашей ссылки слово - нью с зирочкой.
Если бы они убрали плату за использованный лимит во всех выручалках - они бы это раструбили повсюду.
Получается они выпустили новую выручалку без платы за лимит - по остальным все осталось как было
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:45
Похоже теперь 3 варианта Выручалок (не MAX) «Виручалка» очень старые 0,25% за использование кредлимита, старые «Виручалка»__new 2,25% и новые «Виручалка»__new* 0%
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
А ни у кого нет больше проблем с получением одноразовых паролей для мобильного приложения или веб версии Forward online?
.......
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:52
Boundless
спробуйте ввімкнути вайбер, туди вони швидше заходять, ніж СМС
+50грн !
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:52
Нет
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
В вайбер тоже не приходит. Странно, что не приходят пароли инициированые в мобильном приложении. Пароли 3Dsecure (онлайн оплаты) приходят без проблем
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Додано: Нед 02 чер, 2019 09:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Юнитибарс отморозились, хотя только в ихнее кривое приложение не приходят пароли
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