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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3445344634473448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:05

  vollena71 написав:Или это тарифы к Нові кредитні картки «Виручалка*»?
Тогда где тарифы к старым?

Тарифы по всем картам тут
Выручалки начинаются с 108 страницы
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:28

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Это типа изменение в тарифах?

да, хотя в новостях информации не было ни о факте ни о дате изменений
Или это тарифы к Нові кредитні картки «Виручалка*»?
Тогда где тарифы к старым?

Да, там столько выручалок, что черт ногу сломит, а меня смущает в вашей ссылки слово - нью с зирочкой.
Если бы они убрали плату за использованный лимит во всех выручалках - они бы это раструбили повсюду.
Получается они выпустили новую выручалку без платы за лимит - по остальным все осталось как было
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:45

  Stringer написав:Получается они выпустили новую выручалку без платы за лимит - по остальным все осталось как было

Похоже теперь 3 варианта Выручалок (не MAX) «Виручалка» очень старые 0,25% за использование кредлимита, старые «Виручалка»__new 2,25% и новые «Виручалка»__new* 0%
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

А ни у кого нет больше проблем с получением одноразовых паролей для мобильного приложения или веб версии Forward online?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:52

Boundless

спробуйте ввімкнути вайбер, туди вони швидше заходять, ніж СМС
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:52

  Boundless написав:А ни у кого нет больше проблем с получением одноразовых паролей для мобильного приложения или веб версии Forward online?

Нет
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:Boundless

спробуйте ввімкнути вайбер, туди вони швидше заходять, ніж СМС
В вайбер тоже не приходит. Странно, что не приходят пароли инициированые в мобильном приложении. Пароли 3Dsecure (онлайн оплаты) приходят без проблем
.......
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Юнитибарс отморозились, хотя только в ихнее кривое приложение не приходят пароли
.......
Boundless
 
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