v57 написав:Суперпропозиція за депозитами! До плюс 0,5% чекає саме на Вас! Деталі 0443930410
ув.forvard, а сюди деталі? чи в особистку?
Якщо занести нові 50000 грн на більше 90 днів то... по діючих гривневих +0,5% до ставки, валютних +0,25% до ставки.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Збільшення процентної ставки за Вкладами За умови укладення Вкладником з Банком в період з 06.06.2019 р. по 28.06.2019 р. нового Договору в гривні на строк не менше 90 (дев’яносто) днів на суму не менше 50 000,00 (пятидесяти тисяч) гривень, за діючим (-и) станом на 05.06.2019 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку, зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на: - на 0,50% річних за Вкладом у національній валюті (гривня), - на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті - долар США. Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку відповідного Договору та не поширюється на наступні пролонгації Договору.
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