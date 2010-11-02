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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3447344834493450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:11

v57 Мне пришло такое же, тоже интересно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:08

  v57 написав:Суперпропозиція за депозитами! До плюс 0,5% чекає саме на Вас! Деталі 0443930410

ув.forvard, а сюди деталі? чи в особистку?


теж прийшов такий СМС (до речі- якого роду це слово, він, вона, воно? :))

чуйка підказує що це мова за ++ при відкритті депозитів в ІБ,
якщо хтось швидше не розкусить, піду питати дівчат в відділення на днях
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:11

смолл мессендж
- воно :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:30

  v57 написав:Суперпропозиція за депозитами! До плюс 0,5% чекає саме на Вас! Деталі 0443930410

ув.forvard, а сюди деталі? чи в особистку?

Якщо занести нові 50000 грн на більше 90 днів то...
по діючих гривневих +0,5% до ставки, валютних +0,25% до ставки.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 07:52

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:Суперпропозиція за депозитами! До плюс 0,5% чекає саме на Вас! Деталі 0443930410

ув.forvard, а сюди деталі? чи в особистку?

Якщо занести нові 50000 грн на більше 90 днів то...
по діючих гривневих +0,5% до ставки, валютних +0,25% до ставки.

Нравятся мне такие акции. В картине мире маркетологов некий клиент форварда сидит на 50к свободных денег и ждёт акцию чтобы их пристроить. Акция для 20 человек, шуму больше чем участников.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:и ждёт акцию чтобы их пристроить

Дают окно в 3 недели.
Не спросил, применим ли процент по лояльности за открытие онлайн.
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:34

Додаток 1
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови укладення Вкладником з Банком в період з 06.06.2019 р. по 28.06.2019 р. нового Договору в гривні на строк не менше 90 (дев’яносто) днів на суму не менше 50 000,00 (пятидесяти тисяч) гривень, за діючим (-и) станом на 05.06.2019 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку, зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 0,50% річних за Вкладом у національній валюті (гривня),
- на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті - долар США.
Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку відповідного Договору та не поширюється на наступні пролонгації Договору.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:43

ех жаль що цю акцію не можна скомбінувати із бонусом до депозиту -
там зараз умови лише для новічків з вулиці по ходу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:01

Незначно зросли депо % по долару

https://www.forward-bank.com/zagalnu_ta ... utamu4.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?
KVV
 
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  #<1 ... 3447344834493450
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