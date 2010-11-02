RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3448344934503451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 04:05

  KVV написав:під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?

Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:34

  KVV написав:під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?

А что за "депозитная выручалка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8559
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6083 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 3448344934503451
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Ferlakur, Google Feedfetcher, solomia і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1236, 1237, 1238
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12373 1780585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 07:06
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 7195, 7196, 7197
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71962 8712268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 07:06
Chicheva
Банк Глобус 1 ... 492, 493, 494
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4933 666080
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 чер, 2019 16:33
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12374)
10.06.2019 08:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.