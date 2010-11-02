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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 04:05
KVV написав:
під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?
Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії
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Додано: Пон 10 чер, 2019 06:34
KVV написав:
під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?
А что за "депозитная выручалка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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