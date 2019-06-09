|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 04:05
KVV написав:
під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?
Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 06:34
KVV написав:
під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?
А что за "депозитная выручалка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8561
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6083 раз.
- Подякували: 2370 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:19
tarasum написав:
Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії
Підійде і така, не знав про акцію. Дякую.
Вкладчик1234 написав:
А что за "депозитная выручалка"?
Для вкладників банку, потенційно можуть дати більший кредлім
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6388
|1490968
|
|
|12376
|1780773
|
Пон 10 чер, 2019 08:55
v57
|
|71966
|8712563
|
|