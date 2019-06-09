RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3448344934503451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 04:05

  KVV написав:під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?

Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:34

  KVV написав:під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?

А что за "депозитная выручалка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8561
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6083 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:19

  tarasum написав:Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії

Підійде і така, не знав про акцію. Дякую.

  Вкладчик1234 написав:А что за "депозитная выручалка"?

Для вкладників банку, потенційно можуть дати більший кредлім
KVV
 
Повідомлень: 88
З нами з: 29.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3448344934503451
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, alex2013a90, MASolomko, Vorlon, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 637, 638, 639
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6388 1490968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 08:56
alex2013a90
А-Банк 1 ... 1236, 1237, 1238
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12376 1780773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 08:55
v57
Альфа-Банк 1 ... 7195, 7196, 7197
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71966 8712563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 08:29
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.