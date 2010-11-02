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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3448344934503451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 04:05

  KVV написав:під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?

Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:34

  KVV написав:під вклад Оперативний дадуть Виручалку депозитну?
чи який краще відкрити депо з мін сумою/терміном для її отримання?

А что за "депозитная выручалка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:19

  tarasum написав:Чим проста Виручалка не підходить,зараз вона акційна,без щомісячної комісії

Підійде і така, не знав про акцію. Дякую.

  Вкладчик1234 написав:А что за "депозитная выручалка"?

Для вкладників банку, потенційно можуть дати більший кредлім
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:21

Кому-то эти воришки вернули 17 грн ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:26

  vollena71 написав:Додаток 1
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови укладення Вкладником з Банком в період з 06.06.2019 р. по 28.06.2019 р. нового Договору в гривні на строк не менше 90 (дев’яносто) днів на суму не менше 50 000,00 (пятидесяти тисяч) гривень, за діючим (-и) станом на 05.06.2019 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку, зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 0,50% річних за Вкладом у національній валюті (гривня),
- на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті - долар США.
Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку відповідного Договору та не поширюється на наступні пролонгації Договору.

А якщо вклад з поповненням і його поповнити після 05.06 - то на суму поповнення також буде підвищена ставка ?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:45

  mustbe написав:Кому-то эти воришки вернули 17 грн ?

Даа, я выцыганил. Но они успели начислить штраф за овер, 35 коп шоли. Вот его не смог убедить вернуть :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:29

  mustbe написав:Кому-то эти воришки вернули 17 грн ?
Ой,говорите 17? У меня вот только вчера обнаружил,спёрли 7550 и чуть позже 204,59
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:30

  clientage написав:
  mustbe написав:Кому-то эти воришки вернули 17 грн ?

Даа, я выцыганил. Но они успели начислить штраф за овер, 35 коп шоли. Вот его не смог убедить вернуть :lol:

Є над чим працювати...не здаватись. :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:36

  Doda написав:
  vollena71 написав:Додаток 1
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови укладення Вкладником з Банком в період з 06.06.2019 р. по 28.06.2019 р. нового Договору в гривні на строк не менше 90 (дев’яносто) днів на суму не менше 50 000,00 (пятидесяти тисяч) гривень, за діючим (-и) станом на 05.06.2019 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку, зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 0,50% річних за Вкладом у національній валюті (гривня),
- на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті - долар США.
Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку відповідного Договору та не поширюється на наступні пролонгації Договору.

А якщо вклад з поповненням і його поповнити після 05.06 - то на суму поповнення також буде підвищена ставка ?



Круто! ця акція настільки нова, що навіть працівники банку не в курсі за неї!
розказували про вже звичну надбавку до % якщо відкрити чере ІБ:)

прийшлось настояти на совєму і магічний дзвінок куди треба - і о чудо, так, є така нова акція.
Отримав спасибі за лікбез


щодо вашого запитання - теж цікавитЬ!:) на жаль в умовах акції цього не прописано.
+50грн !
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greenozon
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