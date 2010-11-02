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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3449345034513452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:39

российская грамматика вроде не менялась :)
v57
 
Повідомлень: 2125
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Подякував: 81 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:ЗЫ. Или офпреде ? Или офпредке ? )

Сонечку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28431
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2277 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
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  #<1 ... 3449345034513452
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