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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Мы передадим инфо коллегам. Они свяжутся с Вами в ближайшее время для выяснения возникшей ситуации.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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