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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3449345034513452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:39

российская грамматика вроде не менялась :)
v57
 
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Подякував: 81 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:ЗЫ. Или офпреде ? Или офпредке ? )

Сонечку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37

  Дядя Дима написав:
  mustbe написав:Кому-то эти воришки вернули 17 грн ?
Ой,говорите 17? У меня вот только вчера обнаружил,спёрли 7550 и чуть позже 204,59

Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Мы передадим инфо коллегам. Они свяжутся с Вами в ближайшее время для выяснения возникшей ситуации.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:31

Support BForward

чи можете передати в команду розробки ІБ одну маленьку ідею -

в частині ІБ де є список карт друкувати також %, що банк нараховує на залишок
по кожній із карт.
Є багато карт, не завджи пам'ятаю де найкращий % (та й він може мінятись із часом згідно політик банку, так же ж?

Дякую наперед
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 5283
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