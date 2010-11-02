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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваше ФИО/номер телефона на abutenko@forward-bank.com. Мы передадим инфо коллегам. Они свяжутся с Вами в ближайшее время для выяснения возникшей ситуации.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:31
Support BForward
чи можете передати в команду розробки ІБ одну маленьку ідею -
в частині ІБ де є список карт друкувати також %, що банк нараховує на залишок
по кожній із карт.
Є багато карт, не завджи пам'ятаю де найкращий % (та й він може мінятись із часом згідно політик банку, так же ж?
Дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Панове,підкажіть чиї банкомати здатні щедро налити готівочки по "Депозитці"
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:27
в
Вроді Євронет трошки більше від 1000 за раз наливає.
Десь місяць тому знімав...вже забув.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:30
А мне поможете ? Вчера писал
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:56
t-step
Креди Агриколь на днях снимал 3+2. Может быть и больше бы дал, но мне больше было не нужно...
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:00
В наших краях француз більше 500 не хотів видавати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:09
Ваше обращение также передано в работу. Как только коллеги выяснят ситуацию, сразу же Вас проинформируют.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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