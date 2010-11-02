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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3450345134523453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:19

rd.1 (pi)? Як це зрозуміти?
https://www.forward-bank.com/press-cent ... -depozitv/
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29028
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:22

Support BForward,

Суперпропозиція! До 22% річних
тільки при розміщенні депозиту через Інтернет-банк Forward оnline до кінця червня! Деталі 044 393 04 10

Расскажите детали
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3937
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 270 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:30

  guntherhouse777 написав:Support BForward,

Суперпропозиція! До 22% річних
тільки при розміщенні депозиту через Інтернет-банк Forward оnline до кінця червня! Деталі 044 393 04 10

Расскажите детали

Прогресивний називається, на 30 днів, 14% річних.
22% лише останній місяць при 5 лонгаціях.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29028
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3450345134523453
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