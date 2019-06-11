Додано: Сер 12 чер, 2019 08:07

Support BForward написав: mustbe написав: А мне поможете ? Вчера писал А мне поможете ? Вчера писал

Ваше обращение также передано в работу. Как только коллеги выяснят ситуацию, сразу же Вас проинформируют. Ваше обращение также передано в работу. Как только коллеги выяснят ситуацию, сразу же Вас проинформируют.

Написал в понедельник. Прошло два дня. Ни ответа, ни привета.В нормальных банках принято давать хоть какой-то фидбек, а не молчать как партизаны.Можно узнать номер обращения ?Хотя - что там можно два дня выяснять ?Моя ситуация - такая же как и у тысяч других ваших клиентов, у которых банк украл деньги.Какой-то гений маркетинга решил в мае всех клиентов побрить на 17 грн.Для этого была придумана очень сомнительная платная услуга "Выписка по СМС".А вишенкой был способ её активации: по умолчанию она включена, для выключения нужно после принятия звонка нажать какие-то кнопки.Не дослышал, не дополнял, был занят, было неудобно, прервалась связь - досвидос, услуга активирована.Лично я в момент звонка был занят, и услышав робота сразу положил трубку.Хочется узнать лично Ваше мнение - Вы считаете нормальным дефолтное включение платной услуги, для отключения которой нужно пройти квест из приёма звонка и ввода каких-то цифр ?Мне не жалко 17грн, просто не люблю когда меня принимают за лоха, оленя и терпилу, у которого можно беспрепятственно украсть деньги.