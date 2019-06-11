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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 17:19
rd.1 (pi)? Як це зрозуміти?
За Голос...наш голос
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Додано: Вів 11 чер, 2019 17:22
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Додано: Вів 11 чер, 2019 17:30
Прогресивний називається, на 30 днів, 14% річних.
22% лише останній місяць при 5 лонгаціях.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 чер, 2019 05:55
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:07
Написал в понедельник. Прошло два дня. Ни ответа, ни привета.
В нормальных банках принято давать хоть какой-то фидбек, а не молчать как партизаны.
Можно узнать номер обращения ?
Хотя - что там можно два дня выяснять ?
Моя ситуация - такая же как и у тысяч других ваших клиентов, у которых банк украл деньги.
Какой-то гений маркетинга решил в мае всех клиентов побрить на 17 грн.
Для этого была придумана очень сомнительная платная услуга "Выписка по СМС".
А вишенкой был способ её активации: по умолчанию она включена, для выключения нужно после принятия звонка нажать какие-то кнопки.
Не дослышал, не дополнял, был занят, было неудобно, прервалась связь - досвидос, услуга активирована.
Лично я в момент звонка был занят, и услышав робота сразу положил трубку.
Хочется узнать лично Ваше мнение - Вы считаете нормальным дефолтное включение платной услуги, для отключения которой нужно пройти квест из приёма звонка и ввода каких-то цифр ?
Мне не жалко 17грн, просто не люблю когда меня принимают за лоха, оленя и терпилу, у которого можно беспрепятственно украсть деньги.
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