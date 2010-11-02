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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:19

rd.1 (pi)? Як це зрозуміти?
https://www.forward-bank.com/press-cent ... -depozitv/
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:22

Support BForward,

Суперпропозиція! До 22% річних
тільки при розміщенні депозиту через Інтернет-банк Forward оnline до кінця червня! Деталі 044 393 04 10

Расскажите детали
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:30

  guntherhouse777 написав:Support BForward,

Суперпропозиція! До 22% річних
тільки при розміщенні депозиту через Інтернет-банк Forward оnline до кінця червня! Деталі 044 393 04 10

Расскажите детали

Прогресивний називається, на 30 днів, 14% річних.
22% лише останній місяць при 5 лонгаціях.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 05:55

  t-step написав:Панове,підкажіть чиї банкомати здатні щедро налити готівочки по "Депозитці"

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

«Поликомбанк», если найдёте такой! До 8К за одну операцию.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:07

  Support BForward написав:
  mustbe написав:А мне поможете ? Вчера писал

Ваше обращение также передано в работу. Как только коллеги выяснят ситуацию, сразу же Вас проинформируют.

Написал в понедельник. Прошло два дня. Ни ответа, ни привета.
В нормальных банках принято давать хоть какой-то фидбек, а не молчать как партизаны.
Можно узнать номер обращения ?

Хотя - что там можно два дня выяснять ?
Моя ситуация - такая же как и у тысяч других ваших клиентов, у которых банк украл деньги.
Какой-то гений маркетинга решил в мае всех клиентов побрить на 17 грн.
Для этого была придумана очень сомнительная платная услуга "Выписка по СМС".
А вишенкой был способ её активации: по умолчанию она включена, для выключения нужно после принятия звонка нажать какие-то кнопки.
Не дослышал, не дополнял, был занят, было неудобно, прервалась связь - досвидос, услуга активирована.
Лично я в момент звонка был занят, и услышав робота сразу положил трубку.

Хочется узнать лично Ваше мнение - Вы считаете нормальным дефолтное включение платной услуги, для отключения которой нужно пройти квест из приёма звонка и ввода каких-то цифр ?

Мне не жалко 17грн, просто не люблю когда меня принимают за лоха, оленя и терпилу, у которого можно беспрепятственно украсть деньги.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:50

Не прошло и часа - перезвонили, извинились и сказали, что вернут украденные деньги.
Ждёмс.
Вот, что пендель животворящий делает.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:30

  mustbe написав:Не прошло и часа - перезвонили, извинились и сказали, что вернут украденные деньги.
Ждёмс.
Вот, что пендель животворящий делает.

Це вже не пендель...це вже шкандаль...навязування послуг через мобілу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 14:05

  mustbe написав:для выключения нужно после принятия звонка нажать какие-то кнопки.

Так вот почему не у всех сняли 17 грн. Видимо, повезло нажать правильную кнопку.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:12

  Bosstone написав:
  mustbe написав:для выключения нужно после принятия звонка нажать какие-то кнопки.

Так вот почему не у всех сняли 17 грн. Видимо, повезло нажать правильную кнопку.

Ну, возможно люди в момент звонка не были заняты, и у них были лишние 5 минут для общения с роботом.
Не за рулём, не в транспорте, не в кино, не на кассе и тд...
mustbe
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