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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:47

  kosul написав:
  kosul написав:Не спросил, применим ли процент по лояльности за открытие онлайн.

По факту выяснилось, что да. То есть акция с полпроцентом к существующим депо и онлайновый доп.процент к вновь размещенному не исключают друг друга.

Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00

AlexSV
Сравнил в мобильном и на сайте - отличаются.
В pdf-файле о доп.процентах - сноска; на страницах депо - уже с доп.процентами («*розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення депозиту в Інтернет-банку Forward Bank»)
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:02

  AlexSV написав:
  kosul написав:
  kosul написав:Не спросил, применим ли процент по лояльности за открытие онлайн.

По факту выяснилось, что да. То есть акция с полпроцентом к существующим депо и онлайновый доп.процент к вновь размещенному не исключают друг друга.

Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?

Виглядає що так.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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