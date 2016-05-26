Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:47
Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00
AlexSV
Сравнил в мобильном и на сайте - отличаются.
В pdf-файле о доп.процентах - сноска; на страницах депо - уже с доп.процентами («*розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення депозиту в Інтернет-банку Forward Bank»)
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:02
Виглядає що так.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55
Да, согласен, ставка в отделении равна ставке в интернет-банкинге только при определенных программах лояльности-дата рождения, новый клиент, переоформление, при открытии нового депозита действующим клиентов в отделении ставка на 0,5% меньше
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