|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:47
kosul написав: kosul написав:
Не спросил, применим ли процент по лояльности за открытие онлайн.
По факту выяснилось, что да. То есть акция с полпроцентом к существующим депо и онлайновый доп.процент к вновь размещенному не исключают друг друга.
Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00
AlexSV
Сравнил в мобильном и на сайте - отличаются.
В pdf-файле о доп.процентах - сноска; на страницах депо - уже с доп.процентами («*розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення депозиту в Інтернет-банку Forward Bank»)
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
-
kosul
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 05.08.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:02
AlexSV написав: kosul написав: kosul написав:
Не спросил, применим ли процент по лояльности за открытие онлайн.
По факту выяснилось, что да. То есть акция с полпроцентом к существующим депо и онлайновый доп.процент к вновь размещенному не исключают друг друга.
Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
Виглядає що так.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29054
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55
kosul написав:AlexSV
Сравнил в мобильном и на сайте - отличаются.
В pdf-файле о доп.процентах - сноска; на страницах депо - уже с доп.процентами («*розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення депозиту в Інтернет-банку Forward Bank»)
Да, согласен, ставка в отделении равна ставке в интернет-банкинге только при определенных программах лояльности-дата рождения, новый клиент, переоформление, при открытии нового депозита действующим клиентов в отделении ставка на 0,5% меньше
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:29
Bosstone написав: mustbe написав:
для выключения нужно после принятия звонка нажать какие-то кнопки.
Так вот почему не у всех сняли 17 грн. Видимо, повезло нажать правильную кнопку.
По якому номеру можна відключити цю послугу? та що Виписка по СМС...
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|72050
|8721158
|
|
|12473
|1787960
|
Чет 13 чер, 2019 12:25
varlo
|
|244
|48429
|
|