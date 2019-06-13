Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:47
Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00
AlexSV
Сравнил в мобильном и на сайте - отличаются.
В pdf-файле о доп.процентах - сноска; на страницах депо - уже с доп.процентами («*розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення депозиту в Інтернет-банку Forward Bank»)
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:02
Виглядає що так.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55
Да, согласен, ставка в отделении равна ставке в интернет-банкинге только при определенных программах лояльности-дата рождения, новый клиент, переоформление, при открытии нового депозита действующим клиентов в отделении ставка на 0,5% меньше
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:29
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:43
Новина із ІБ -
Інформація для клієнтів: підвищено ставки за депозитами
Шановні клієнти!
Інформуємо, що з 03.06.2019 р. підвищено ставки за наступними вкладами:
• «Пенсійний» у гривні – від 0,5% до 0,75% річних. Отже, розміщуючи кошти на один рік у відділенні, ставка – 18% річних.
• «Крок назустріч стандарт +» та «Максимум +» у гривні – на 0,25% річних. При розміщенні вкладу на один рік у відділенні, ставка – 17,5% річних.
• «Крок назустріч +» у доларах США – від 0,25% до 0,5% річних. При розміщенні коштів на один рік – ставка 4% річних.
При цьому, при оформленні депозитів в Forward online, Ви отримуєте додатковий відсоток до діючої ставки. А саме:
– по депозитам серії «Пенсійний», «Крок назустріч стандарт», «Максимум» у гривні – до 0,5% річних;
– по депозиту «Крок назустріч» в доларах США – до 1% річних.
+50грн !
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