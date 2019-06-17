RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3452345334543455>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:47

  kosul написав:
  kosul написав:Не спросил, применим ли процент по лояльности за открытие онлайн.

По факту выяснилось, что да. То есть акция с полпроцентом к существующим депо и онлайновый доп.процент к вновь размещенному не исключают друг друга.

Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?
AlexSV
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 11.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:00

AlexSV
Сравнил в мобильном и на сайте - отличаются.
В pdf-файле о доп.процентах - сноска; на страницах депо - уже с доп.процентами («*розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення депозиту в Інтернет-банку Forward Bank»)
Промо-код +50 грн (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD.
kosul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 05.08.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:02

  AlexSV написав:
  kosul написав:
  kosul написав:Не спросил, применим ли процент по лояльности за открытие онлайн.

По факту выяснилось, что да. То есть акция с полпроцентом к существующим депо и онлайновый доп.процент к вновь размещенному не исключают друг друга.

Коллеги, а это только я вижу одинаковые ставки в отделении и в он-лайне?

Виглядає що так.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29059
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55

  kosul написав:AlexSV
Сравнил в мобильном и на сайте - отличаются.
В pdf-файле о доп.процентах - сноска; на страницах депо - уже с доп.процентами («*розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення депозиту в Інтернет-банку Forward Bank»)

Да, согласен, ставка в отделении равна ставке в интернет-банкинге только при определенных программах лояльности-дата рождения, новый клиент, переоформление, при открытии нового депозита действующим клиентов в отделении ставка на 0,5% меньше
AlexSV
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 11.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:29

  Bosstone написав:
  mustbe написав:для выключения нужно после принятия звонка нажать какие-то кнопки.

Так вот почему не у всех сняли 17 грн. Видимо, повезло нажать правильную кнопку.

По якому номеру можна відключити цю послугу? та що Виписка по СМС...
KVV
 
Повідомлень: 92
З нами з: 29.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:43

Новина із ІБ -


Інформація для клієнтів: підвищено ставки за депозитами
Шановні клієнти!

Інформуємо, що з 03.06.2019 р. підвищено ставки за наступними вкладами:
• «Пенсійний» у гривні – від 0,5% до 0,75% річних. Отже, розміщуючи кошти на один рік у відділенні, ставка – 18% річних.
• «Крок назустріч стандарт +» та «Максимум +» у гривні – на 0,25% річних. При розміщенні вкладу на один рік у відділенні, ставка – 17,5% річних.
• «Крок назустріч +» у доларах США – від 0,25% до 0,5% річних. При розміщенні коштів на один рік – ставка 4% річних.

При цьому, при оформленні депозитів в Forward online, Ви отримуєте додатковий відсоток до діючої ставки. А саме:
– по депозитам серії «Пенсійний», «Крок назустріч стандарт», «Максимум» у гривні – до 0,5% річних;
– по депозиту «Крок назустріч» в доларах США – до 1% річних.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите.Если закончился депозит с выплатой на текущий счет,но надо подержать деньги в банке еще пару недель с последующим переводом в другой банк через СЭП,как лучше-выгоднее поступить?есть активные БВК и ощадный рахунок
Яша
 
Повідомлень: 760
З нами з: 10.04.07
Подякував: 61 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:17

  Яша написав:Подскажите.Если закончился депозит с выплатой на текущий счет,но надо подержать деньги в банке еще пару недель с последующим переводом в другой банк через СЭП,как лучше-выгоднее поступить?есть активные БВК и ощадный рахунок

переложить на Ощадный, с 14% годовых, а потом с него же отправить сэп
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9499
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:19

  Stringer написав:
  Яша написав:Подскажите.Если закончился депозит с выплатой на текущий счет,но надо подержать деньги в банке еще пару недель с последующим переводом в другой банк через СЭП,как лучше-выгоднее поступить?есть активные БВК и ощадный рахунок

переложить на Ощадный, с 14% годовых, а потом с него же отправить сэп

Причем даже т.н. текущий у Яши, может тем Сбером и оказаться. Ннуна проверить в каком тарифе он был открыт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28494
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2279 раз.
Подякували: 3297 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:26

clientage Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм - открывал для быстрого снятия депозитных денег без комиссии без ограничения по сумме.
Яша
 
Повідомлень: 760
З нами з: 10.04.07
Подякував: 61 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3452345334543455>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1620, 1621, 1622
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16213 2302749
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 15:28
KVV
А-Банк 1 ... 1257, 1258, 1259
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12586 1796317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 15:11
vollena71
Альфа-Банк 1 ... 7218, 7219, 7220
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72196 8735036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 14:10
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (450)
18.06.2019 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.