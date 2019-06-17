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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3452345334543455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:33

Stringer ощадный -это какой из них? депозит или рахунок? Ограничения по СЭПу в день есть?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:38

  Яша написав:clientage Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм - открывал для быстрого снятия депозитных денег без комиссии без ограничения по сумме.

Понял. Тада таки лучше еще открыть Сбер как советовал Stringer
Ток не перепутайте: нужен бессрочный депо СберСчет с 10% на остаток, а то тута появился ненужный вам Сберегательный с трайплавтопролонгацией :P
https://www.forward-bank.com/deposits/s ... _nyischet/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:45

clientage Ощадний рахунок для фізичних осіб у меня есть с 13 года. Я там не вижу 14%. Только 10,11,12%. Меня устроит и 12,просто запутался. какие ограничения по сэпу?
Яша
 
Повідомлень: 760
З нами з: 10.04.07
Подякував: 61 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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  #<1 ... 3452345334543455
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