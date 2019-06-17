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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:33
Stringer ощадный -это какой из них? депозит или рахунок? Ограничения по СЭПу в день есть?
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Яша
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:38
Яша написав:clientage
Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм - открывал для быстрого снятия депозитных денег без комиссии без ограничения по сумме.
Понял. Тада таки лучше еще открыть Сбер как советовал Stringer
Ток не перепутайте: нужен бессрочный депо СберСчет с 10% на остаток, а то тута появился ненужный вам Сберегательный с трайплавтопролонгацией https://www.forward-bank.com/deposits/s ... _nyischet/
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:45
clientage Ощадний рахунок для фізичних осіб у меня есть с 13 года. Я там не вижу 14%. Только 10,11,12%. Меня устроит и 12,просто запутался. какие ограничения по сэпу?
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Яша
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:25
Яша написав:clientage
Ощадний рахунок для фізичних осіб у меня есть с 13 года. Я там не вижу 14%. Только 10,11,12%. Меня устроит и 12,просто запутался. какие ограничения по сэпу?
да, это он, перепутал ставку - возможно 12%
по сэпу ограничений нет
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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