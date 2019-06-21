RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3453345434553456>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:33

Stringer ощадный -это какой из них? депозит или рахунок? Ограничения по СЭПу в день есть?
Яша
 
Повідомлень: 760
З нами з: 10.04.07
Подякував: 61 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:38

  Яша написав:clientage Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм - открывал для быстрого снятия депозитных денег без комиссии без ограничения по сумме.

Понял. Тада таки лучше еще открыть Сбер как советовал Stringer
Ток не перепутайте: нужен бессрочный депо СберСчет с 10% на остаток, а то тута появился ненужный вам Сберегательный с трайплавтопролонгацией :P
https://www.forward-bank.com/deposits/s ... _nyischet/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28534
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2284 раз.
Подякували: 3303 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:45

clientage Ощадний рахунок для фізичних осіб у меня есть с 13 года. Я там не вижу 14%. Только 10,11,12%. Меня устроит и 12,просто запутался. какие ограничения по сэпу?
Яша
 
Повідомлень: 760
З нами з: 10.04.07
Подякував: 61 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:25

  Яша написав:clientage Ощадний рахунок для фізичних осіб у меня есть с 13 года. Я там не вижу 14%. Только 10,11,12%. Меня устроит и 12,просто запутался. какие ограничения по сэпу?

да, это он, перепутал ставку - возможно 12%
по сэпу ограничений нет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9513
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:22

  mustbe написав:Не прошло и часа - перезвонили, извинились и сказали, что вернут украденные деньги.
Ждёмс.
Вот, что пендель животворящий делает.

Рано радовался.
Прошла неделя, украденные деньги так и не вернули.
Видать - эта система без пенделей не работает
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

А подскажите пожалуйста. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости? Надо на безработного под фонд положить, стоит ли или потом проблем не оберешься?
vano80
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:45

  vano80 написав:А подскажите пожалуйста. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости? Надо на безработного под фонд положить, стоит ли или потом проблем не оберешься?

150к и никаких вопросов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 06.04.16
Подякував: 655 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:46

  vano80 написав:А подскажите пожалуйста. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости? Надо на безработного под фонд положить, стоит ли или потом проблем не оберешься?

Більше 150000 грн слід пояснювати звідки.
Класти менше 150000 а потім поповнити.
Останнім часом про фінмон не чути...чи то лише в наших краях?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29104
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо, думал двумя порциями. Соответственно, снятие в разное время, частями.
vano80
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vano80 написав:. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости?


із мого власного досвіду - в цьому банку найприскіпливіший ФінМон (на суми >150)
до 150 - жодного разу не моніторили, але вношу рідно і не періодично.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5380
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3453345434553456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, mephala, ramaz, sens, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1263, 1264, 1265
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12643 1801135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 10:36
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7232, 7233, 7234
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72337 8744765
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 10:35
curiousobro
Банк Альянс 1 ... 56, 57, 58
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
575 74530
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 19:39
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12644)
22.06.2019 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.